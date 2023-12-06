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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني..وتطالب بعدم الانسياق وراء دعوات المغرضين

النائبة ميرفت عازر
النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب

قالت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب، إن المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية حق دستوري وواجب وطني واستحقاق دستوري مهم في مسار الدولة المصرية من أجل تدعيم دولة مدنية ديمقراطية حديثة، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي هي حُلم لجموع المصريين.

 

ودعت "عازر" في تصريح لها، اليوم، جموع المصريين إلى النزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي ستنطلق في الداخل أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر الجاري، وتوجيه رسالة إلى العالم أجمع بأن الشعب المصري لديه الوعي الكافي لاختيار رئيسه بكامل حريته لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وطالبت النائبة ميرفت عازر المواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات المغرضين بعدم المشاركة في انتخابات الرئاسة وممارسة حقهم الدستوري في التصويت والإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيسهم، ودحر الأكاذيب والمخططات التي تستهدف إفشال العملية الانتخابية، وإظهار الصورة المشرفة لمصر في الداخل والخارج.

 

وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية دور الأحزاب السياسية في العمل على زيادة الوعي لدى المواطنين وحشد الناخبين وحثهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري، وتوفير كافة السبل والدعم لجميع الفئات لتسهيل نزولهم، مؤكدة على ثقتها الكاملة فى وعى الشعب المصرى بأهمية النزول لإحباط محاولات إظهار أى مشهد سلبى فى الانتخابات.

 

ولفتت النائبة ميرفت عازر، إلى أن المشاركة الإيجابية وتواجد ملايين المواطنين أمام اللجان، رسالة للعالم كله بأن الشعب يقف خلف الدولة لاستكمال ما بدأته من إصلاحات في كافة المجالات.

 

وأكدت عضو مجلس النواب، دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات التي لمسناها على مدار السنوات الماضية والتي أحدثت نقلة تاريخية وغير مسبوقة في كافة القطاعات وعلى رأسها الصحة ومنها إطلاق التامين الصحي الشامل، ومبادرات 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، وانهاء قوائم الانتظار، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعى والقضاء على العشوائيات وتوفير سكن آمن للمواطنين، فضلا عن ما تم من إنجازات في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة.

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