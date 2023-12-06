وكيل القوى العاملة بالنواب: تأييد السيسي في انتخابات الرئاسة واجب وطني

أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربي للعاملين والتأمينات والأعمال المالية أن دعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الاسبوع المقبل واجب وطنى.

واعربت عن ثقتها التامة في أن الشعب المصرى العظيم بمختلف فئاته وانتماءاته السياسية والشعبية سوف يقبل بكثافة كبيرة فى هذه الانتخابات لاعادة انتخاب الرئيس السيسى فى هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وقالت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم إن الرئيس السيسي يحمل على عاتقه هموم الأمة العربية ويضع القضية الفلسطينية فى مقدمة الأجندة السياسة الخارجية لمصر من خلال تبني رؤية حل عادل وشامل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، من أجل الحفاظ على أرواح الأبرياء علاوة على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة ، مؤكدةً أن مصر فى عهد الرئيس السيسى اصبح لها دورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا العربية والإقليمية والدولية.

واعتبرت النائبة سولاف درويش التفاف الشعب المصري بكامل أطيافه حول الرئيس السيسي بمثابة رسالة واضحة وقوية للعالم كله تؤكد حرص المصريين على دعم جهود القيادة السياسية للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها موجهة التحية والتقدير للشعب المصرى على حرصه الدائم على دعم الرئيس السيسى لأن ما قام به الرئيس في الفترة السابقة في مصر.

وقالت النائبة سولاف درويش : إن إنجازات الرئيس السيسي التي تحققت في عهده نقلة نوعية لم تشهدها مصر من قبل وما تحقق خلال تلك المدة لم يتحقق في مصر على مدى عقود طويلة ، مؤكدة أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية على ادراك وقناعة حقيقية بأن الرئيس السيسى هو الأجدر على قيادة الدولة في المرحلة الراهنة خاصة فى ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة واستكمال المشروعات القومية العملاقة والوصول إلى رؤية مصر 2030، والتي هى عنوان الجمهورية الجديدة.