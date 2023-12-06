برلمانى: المصريون سيبعثون برسالة حاسمة للعالم بدعمهم للرئيس السيسي في الانتخابات

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب أن الشعب المصرى العظيم سيقف مؤيداً ومسانداً للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الاسبوع المقبل لأنه حافظ على أرضنا وعرضنا وحقق انجازات ونجاحات كبيرة ومتعددة لمصر ، معرباً عن ثقته التامة فى الانتخابات الرئاسية ستكون بمثابة عرس كبير أمام العالم لأن المصريين إذا قالوا صدقوا.

و أعرب " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن السيدات والرجال وكل الأسر المصرية ومعهم أطفالهم سيكونون في حشود كبيرة وهائلة أمام اللجان الانتخابية لأن ذلك الأمر اصبح مأمورية قومية ووطنية تسكن فى قلوب وعقول كل المصريين وسنكون كلنا في لجان الانتخابات من أجل إثبات حضورنا ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام العالم جميعاً مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك ما شهده العالم كله من مشاركة كبيرة من المصريين بالخارج فى هذه الانتخابات.

وقال الدكتور محمد سليم : إن هذه الانتخابات الرئاسية تختلف عن جميع الانتخابات التى شهدتها مصر لعدة اعتبارات فى مقدمتها الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التى يشهدها العالم بصفة عامة ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة بعد الاعتداءات الاسرائيلية والمجازر البشرية ضد الفلسطينيين موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى على جهوده الناجحة فى افشال المخطط الصهيونى الخاص بالتهجير القسري للفلسطينيين ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.

وأعرب الدكتور محمد سليم عن ثقته التامة فى أن المصريين سيبعثون برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بدعمهم وتأييدهم للرئيس السيسى فى هذه الانتخابات وأنهم مع استقرار وأمن مصر والحفاظ على حدودها ويقفون صفاً واحداً حول القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسى ، مؤكداً أن الرئيس السيسى هو الأجدر على قيادة الوطن خلال المرحلة القادمة للحفاظ على الإنجازات الكبيرة والمتعددة التى حققها لمصر وشعبها.