فصائل فلسطينية تقصف مستوطنة كيسوفيم بمنظومة صواريخ قصيرة المدى

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن قصف مستوطنة كيسوفيم بمنظومة صواريخ قصيرة المدى، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.



وفي سياق متصل، أضافت القناة، أنَّ الاحتلال قام قصف مدرسة تأوي نازحين في جباليا شمال غزة وأن هناك إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة بالضفة الغربية.

وتجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تزامنًا مع انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وسقط نحو أكثر من 37 شهيدًا على الأقل في عموم قطاع غزة منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي عملياته بعد انتهاء الهدنة.