روسيا: الناتو يتورط أكثر بالصراع في أوكرانيا ومخاطر المواجهة تزداد

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على احتمال تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"، أن حلف الناتو يتورط في الصراع في أوكرانيا، ومخاطر المواجهة تزداد.



وقالت زاخاروفا في مؤتمر للصحفيين: "تواصل الدول الأعضاء في الناتو تسليح أوكرانيا بشكل مكثف. والخطوة التالية في الواقع هي تزويد القوات الأوكرانية بمقاتلات تكتيكية من هذا النوع".



وأضافت المسئولة الروسية قائلا: "لقد كانوا يتحدثون عنها لفترة طويلة، وأنشأوا تحالفًا منفصلاً بالكامل من الدول، التي ستزود نظام كييف بهذه الطائرات، وتدريب الطيارين الأوكرانيين".

وتابعت: "مع الأخذ بالاعتبار تدمير جزء كبير من البنية التحتية للمطارات في أوكرانيا، فمن المحتمل أن تتمركز هذه المقاتلات الأمريكية خارج البلاد، في بولندا وسلوفاكيا ورومانيا. وبالتالي، فإن حلف شمال الأطلسي يتورط بشكل أعمق في الصراع الأوكراني؛ وفي الواقع، كما نفهم، يشن حربًا هجينة ضد بلدنا، تحت شعار إنقاذ أوكرانيا".