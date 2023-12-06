تعديل مواعيد بعض القطارات على خط القاهرة - الأقصر والواسطي - الفيوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل مواعيد بعض القطارات على خط القاهرة - الأقصر و الواسطي - الفيوم، اعتبارا من يوم 8/12/2023.

وأوضحت أنه سيتم تعديل ميعاد قطار رقم 974 ثالثه تهوية القاهرة / الأقصر ليقوم الساعة 5.20 بدلا من الساعة 5.30، وتعديل ميعاد قطار رقم 736 تحيا مصر سوهاج / نـجع حمادي ليقوم الساعة 14.20 بدلا من الساعة 14.15 كالجداول المرفقة.

كذلك تعديل مواعيد قطار رقم 130 تحيا مصر الواسطي / الفيوم ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 5.30، وقطار رقم 1104 تحيا مصر الواسطي / الفيوم ليقوم الساعة 6.45 بدلا من الساعة 7.05، وقطار رقم 125 تحيا مصر الفيوم / الواسطي ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 6.35، وقطار رقم 143 تحيا مصر الفيوم / الجيزة ليقوم الساعة 7.30 بدلا من الساعة 7.15 كالجداول المرفقة.



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