البيت الأبيض: نعتقد أن 8 أمريكيين ما زالوا محتجزين لدى حماس

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، لشبكة ABC الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن 8 أمريكيين ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة تواصل بذل كل ما وسعها من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى في غزة، خاصة الأمريكيين.

وأضاف مستشار الأمن الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي: "نتواصل مع المصريين والقطريين من أجل الضغط على حماس لإطلاق سراح جميع الأسرى، ولا نزال نناقش سبل إحراز تقدم على صعيد ملف الأسرى".

وأوضح سوليفان: "سنواصل الضغط على حماس في ما يتعلق بالأسرى"، زاعمًا أن حماس ترفض إطلاق سراح المدنيات الأسيرات لديها، وهو ما أدى لانهيار الهدنة.