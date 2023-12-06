لإقرار ميزانية 2024.. خادم الحرمين الشريفين يترأس جلسة مجلس الوزراء

يترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، جلسة مجلس الوزراء لإقرار ميزانية 2024.

وبحسب وكالة أنباء السعودية "واس" فقد استعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ، تقدير الإيرادات بمبلغ 1.172.000.000.000 ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال سعودي.



كما اقر أعتماد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال سعودي.

وقدر العجز الموجود في الميزانية بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال سعودي.



وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الوزراء والمسئولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.