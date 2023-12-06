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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

75 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام.. الاحتلال يغتال صوت الحقيقة

صدى البلد

قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، إن 75 صحفيا وعاملا فلسطينيا بحقل الإعلام قتلهم الجيش الإسرائيلي في الشهرين الماضيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، أنها ترسل كشوفات للمرضى الذين يحتاجون للعلاج في الخارج، ولكن بعضهم يستشهدون قبل قبول ملفاتهم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن هناك مخاوف حقيقية من انتشار أمراض معدية خطرة بسبب اكتظاظ السكان في الملاجئ والمستفشيات، وبعضها انتشر فعلياً.

وأضافت الوزارة أنها جهزت 40 سريراً بمجمع الشفاء الطبي، لافتة إلى أنها تحاول تأهيل المجمع لاستيعاب المرضى والجرحى القادمين من مستشفى كمال عدوان.

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