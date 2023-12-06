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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف ناجح.. صواريخ المقاومة تسقط على بئر السبع

صدى البلد

أفادت مصادر عبرية بسقوط صواريخ على بئر السبع، مؤكدة أن شرطة الاحتلال وطواقم الإسعاف تهرع للأماكن المستهدفة.

ومنذ قليل، قال إعلام فلسطيني إن فصائل المقاومة أطلقت رشقة صاروخية استهدفت من خلالها بئر السبع.

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، إن لبنان أطلقت ١٦ صاروخا باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى قربمستوطنة متات.

وجاء ذلك ردا على إسقاط لبنان للعسكري لبناني جراء قصفها المستمر، وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، اليوم الاربعاء:" سنقدم شكوى لمجلس الأمن بعد استهداف إسرائيل الجيش اللبناني وسقوط شهيد وجرحىفي صفوفه".

وجاء في بيان وزارة الخارجية اللبنانية عبر منصة “اكس”: “ قامت اسرائيل بالامس بإستهداف مركز للجيش اللبنانيفي منطقة العديسة مما ادى الى استشهاد عسكري واصابة ثلاثة آخرين بجروح نقلوا على اثرها الى المستشفىللمعالجة”.

وأضافت:"يؤمن لبنان إيماناً عميقاً بأهمية الالتزام بالقانون الدولي واحترام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، فيماتمعن إسرائيل بانتهاك سيادة لبنان والاعتداء عليها براً وبحر وجواً ممتنعةً عن تنفيذ القرارات الدولية لا سيما القرار425".

إسرائيل الجيش اللبناني الخارجية اللبنانية الجليل الأعلى بئر السبع شرطة الاحتلال صواريخ المقاومة فلسطين

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