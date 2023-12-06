بسبب العقوبات ضد روسيا.. ظهور عملة جديدة تنافس الدولار الأمريكي

قال رجل الأعمال الروسي، أوليج ديريباسكا، اليوم الأربعاء، إن حصة اليوان الصيني في المدفوعات العالمية تضاعفت تقريبا بسبب سياسات العقوبات التي تتبعها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

تضاعف عدد المعاملات العالمية باليوان الصيني

وأشار ديريباسكا إلى تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، والذي استشهد بأرقام تظهر أن التسويات العالمية التي تتم بالعملة الصينية ارتفعت من 1.9% في يناير 2023 إلى 3.6% في أكتوبر.

وقال ديريباسكا في تعليق ساخر على قناته عبر تطبيق تليجرام: “تضاعف عدد المعاملات العالمية التي تتم باليوان الصيني خلال العام الماضي، ما يسلط الضوء على النجاح الكبير لسياسات العقوبات الأوروبية والأمريكية”.

وأضاف أن حجم المدفوعات التجارية عبر الحدود باليوان الصيني سوف يتجاوز تلك التي تتم باليورو في غضون أربع سنوات فقط.

وتابع: في هذه المرحلة يمكن اعتبار العقوبات ممارسة منتهية”.

ثاني عملة رئيسية في التجارة

وكانت حصة اليوان الصيني ارتفعت في التسويات التجارية من خلال نظام الدفع الدولي “سويفت” في سبتمبر إلى أعلى مستوى 5.8٪ لأول مرة على الإطلاق، ما سمح له بتجاوز اليورو ويصبح ثاني عملة رئيسية في التجارة.

وظلت عملة التداول الرئيسية في سبتمبر الدولار الأمريكي بحصة قدرها 84.15%.

وارتفع اليوان الصيني إلى المركز الثاني للمرة الأولى، حيث قفزت حصته بمقدار نقطة مئوية واحدة خلال الشهر إلى 5.8%، وهو ما أصبح رقما قياسيا مطلقا لهذه العملة.