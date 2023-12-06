بعثة روسية من كبرى الشركات الغذائية تشارك بفعاليات الدورة الثامنة لمعرض فوود أفريكا

تشارك دولة روسيا الاتحادية بجناح وطنى يضم اكثر من 25 شركة فى مختلف القطاعات الغذائية من لحوم ومجمدات وحلويات ومصنعات الخضر ، ذلك فى اطار تنظيم فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 12 وحتى 14 ديسمبر الجارى.



وتعد هذه المشاركة الثالثة على التوالى للجانب الروسى فى فعاليات المعرض ، كما انها تأتى تتويجاً للعلاقات المصرية الروسية المتميزة التى تربط بين البلدين فى كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة .



وفى هذا السياق أوضحت داليا قابيل المدير التنفيذى لشركة كونسبت لتنظيم المعارض والمؤتمرات – الشركة المنظمة لمعرض فوود افريكا – أن البعثة التجارية الروسية تأتى ضمن بعثة المشترين المشاركين فى فعاليات المعرض وذلك بتنسيق وتعاون مع جهاز التمثيل التجارى و المكتب التجارى المصرى بروسيا حيث تضم البعثة أهم المستوردين و سلاسل السوبر الماركت الروسية ، لافتةً الى أنه سيتم خلال ايام المعرض تنظيم لقاءات عمل ثنائية للشركات الروسية مع العارضين بالمعرض ، خاصة وان المعرض أصبح يمثل نقطة إلتقاء لجميع العاملين بقطاع الصناعات الغذائية على المستويين المصرى و الاقليمي سنوياً ويستقطب المشترين الدوليين من الدول العربية و قارة أفريقيا.

وأشارت الى أن السوق الروسى يعد من اهم الاسواق المستوردة للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية المصرية و أهمها الموالح ، البطاطس ، الرمان، مجمدات ،منتجات الاجبان ، النباتات الطبية و العطرية ، و قد بلغت الصادرات المصرية للاسواق الروسية من الحاصلات الزراعية بالموسم التصيرى (2022 – 2023 )اكثر من 688 الف طن بقيمة تتعدى الـ 420 مليون دولار، لافتة إلى انه فيما يتعلق بصادرات المصنعات الغذائية فقد بلغت خلال الفترة من يناير الى مايو 2023 اكثر من 35 مليون دولار تتصدرها الفراولة المجمدة ثم الخضروات المجمدة ثم الجبن الابيض و زيتون مخلل و غيرها.

ولفتت قابيل الى انه سيتم خلال فعاليات المعرض تنظيم جلسة نقاشية بالتعاون مع جمعية تجارة التجزئة الروسية لعرض اهم الفرص التصديرية للسوق الروسى و ديناميكيات السوق واتجاهات المستهلك و احتياجات المصانع ، وكذا شهادات الجودة المطلوبة ، واللوجيستيات و العقود التجارية و غيرها من الموضوعات التى تدعم تعزيز العلاقات التجارية بين الشركات المصرية ونظيرتها الروسية وبما ينعكس ايجاباً على معدلات التبادل التجارى بين البلدين.



جدير بالذكر ان المعرض التجاري الدولي الثامن للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" والذي تنظمه شركة كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أى أف بى ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 12 الي 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة وذلك برعاية كريمة من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، وبمشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات الغذائية تصل الى حوالى 900 شركة تمثل 32 دولة.