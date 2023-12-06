عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعثة روسية من كبرى الشركات الغذائية تشارك بفعاليات الدورة الثامنة لمعرض فوود أفريكا

صدى البلد

تشارك دولة روسيا الاتحادية بجناح وطنى يضم اكثر من 25 شركة فى مختلف القطاعات الغذائية من لحوم ومجمدات وحلويات ومصنعات الخضر ، ذلك فى اطار تنظيم فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 12 وحتى 14 ديسمبر الجارى. 


وتعد هذه المشاركة الثالثة على التوالى للجانب الروسى فى فعاليات المعرض ، كما انها تأتى تتويجاً للعلاقات المصرية الروسية المتميزة التى تربط بين البلدين فى كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة .

 


وفى هذا السياق أوضحت داليا قابيل المدير التنفيذى لشركة كونسبت لتنظيم المعارض والمؤتمرات – الشركة المنظمة لمعرض فوود افريكا – أن البعثة التجارية الروسية تأتى ضمن بعثة المشترين المشاركين فى فعاليات المعرض وذلك بتنسيق وتعاون مع جهاز التمثيل التجارى و المكتب التجارى المصرى بروسيا حيث تضم البعثة أهم المستوردين و سلاسل السوبر الماركت الروسية ، لافتةً الى أنه سيتم خلال ايام المعرض تنظيم لقاءات عمل ثنائية للشركات الروسية مع العارضين بالمعرض ، خاصة وان المعرض أصبح يمثل نقطة إلتقاء لجميع العاملين بقطاع الصناعات الغذائية على المستويين المصرى و الاقليمي سنوياً ويستقطب المشترين الدوليين من الدول العربية و قارة أفريقيا.

 

وأشارت الى أن السوق الروسى يعد من اهم الاسواق المستوردة للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية المصرية و أهمها الموالح ، البطاطس ، الرمان، مجمدات ،منتجات الاجبان ، النباتات الطبية و العطرية ، و قد بلغت الصادرات المصرية للاسواق الروسية من الحاصلات الزراعية بالموسم التصيرى (2022 – 2023 )اكثر من 688 الف طن بقيمة تتعدى الـ 420 مليون دولار، لافتة إلى انه فيما يتعلق بصادرات المصنعات الغذائية فقد بلغت خلال الفترة من يناير الى مايو 2023 اكثر من 35 مليون دولار تتصدرها الفراولة المجمدة ثم الخضروات المجمدة ثم الجبن الابيض و زيتون مخلل و غيرها.

ولفتت قابيل الى انه سيتم خلال فعاليات المعرض تنظيم جلسة نقاشية بالتعاون مع جمعية تجارة التجزئة الروسية لعرض اهم الفرص التصديرية للسوق الروسى و ديناميكيات السوق واتجاهات المستهلك و احتياجات المصانع ، وكذا شهادات الجودة المطلوبة ، واللوجيستيات و العقود التجارية و غيرها من الموضوعات التى تدعم تعزيز العلاقات التجارية بين الشركات المصرية ونظيرتها الروسية وبما ينعكس ايجاباً على معدلات التبادل التجارى بين البلدين.

جدير بالذكر ان المعرض التجاري الدولي الثامن للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" والذي تنظمه شركة كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أى أف بى  ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 12 الي 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة وذلك برعاية كريمة من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، وبمشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات الغذائية تصل الى حوالى 900 شركة تمثل 32 دولة.

أغذية والمشروبات الأسواق المستوردة التجارة والصناعة التبادل التجاري الخضروات المجمدة الحاصلات الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

أصبحنا على حافة الانهيار.. الاقتصاد الأخضر يكشف الكوارث المُعرض لها كوكب الأرض

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

ترشيحاتنا

خروج 11 ألفًا رعايا أجانب ومزدوجي الجنسية من معبر رفح

حرب غزة وسرقة السفن.. الصين وأمريكا تناقشان آخر تطورات الشرق الأوسط

البيت الأبيض يعترف: خطر هزيمة أوكرانيا في الحرب مرتفع

حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد.. الإفتاء تجيب

على هامش احتفالية معلم قادر باختلاف.. التعليم تسرد جهود رعايتها لذوي الهمم

في عيد زواجهما الـ11.. شاهد 10 صور لـ محمد رمضان وزوجته تثير الجدل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد زواجهما الـ11.. شاهد 10 صور لـ محمد رمضان وزوجته تثير الجدل

ارتدى فستانا.. مغنٍ بريطاني شهير يثير الجدل بسبب ملابسه

برقم غير متوقع.. سعر صادم لتوب ياسمين صبري في منافسة الـbirkin

في عيد ميلادها الـ59.. إطلالات أثارت ضجة لـ شريهان

فيديو

تحذير عاجل وهام لقائدي السيارات | ماذا سيحدث بالطقس ؟

سقوط عصابة السكر | انتهاء أزمة سعره بعد اكتشاف الحقيقة

حقيقة تشغيل القرآن دون الاستماع إليه بجلب الجن/ فيديوجراف

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ