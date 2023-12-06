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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناة أمريكية تكشف عن أحد أفراد طاقم الطائرة المحطمة قرابة ساحل اليابان

صدى البلد

يعد أحد سكان ولاية مينيسوتا من بين العسكريين المفقودين بعد تحطم طائرة أوسبري الأسبوع الماضي قبالة ساحل اليابان.

وذكرت شبكة CBS News أن الرائد جيفري تي هورنيمان (32 عاما)، من أندوفر بولاية مينيسوتا، هو واحد من ثمانية أفراد الطاقم الذين لم يتم العثور عليهم بعد التحطم في 29 نوفمبر. وأصدرت عائلة هورنيمان هذا البيان أمس الثلاثاء: “قلوبنا محطمة مع عائلات باقي أفراد الطاقم، ونحن ننعي فقدانهم أيضا. كانوا جميعا من الأفضل ”.

وعثر غواصون من الجيش الأمريكي وقوة الدفاع البحري الذاتي اليابانية على معظم جسم الطائرة الأوسبري يوم الاثنين بالقرب من ياكوشيما، وهي تبعد نحو 600 ميلا شمال شرق وجهتها: قاعدة كادينا الجوية في أوكيناوا.

وعثر الغواصون على جثث خمسة من أفراد الطاقم في جسم الطائرة. ولم يتضح ما إذا كان هورنيمان من بين هؤلاء الأفراد.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن في بيان يوم الثلاثاء: “أنا حزين بعمق لفقدان ثمانية جنود أمريكيين في تحطم طائرة مأساوي قبالة ساحل اليابان”.

ووعد أوستن بإجراء تحقيق دقيق للحادث، مضيفا: “الولايات المتحدة ممتنة لحرس السواحل الياباني وقوات الدفاع الذاتي والمجتمعات المحلية - بما في ذلك الصيادين - على جهودهم في البحث والإنقاذ”.

وشملت جهود البحث والإنقاذ عمليات بحث جوية وسطحية وتحت السطحية للمياه والسواحل في محيط ياكوشيما، بحسب الجيش الأمريكي.

وقال حرس السواحل الياباني إنه نشر صوتار جانبي لتفتيش قاع البحر عن أدلة على الطائرة الأوسبري المنكوبة.

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