الجسر الأمريكي يواصل دعم الاحتلال.. الطائرة الـ200 المحملة بالأسلحة تصل إسرائيل

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وصول الطائرة رقم 200 المحملة بالعتاد العسكري ضمن الجسر الجوي الأمريكي.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأمريكية، قالت وزارة دفاع الاحتلال، في بيان، إن الطائرة رقم 200 ضمن الأسطول الجوي والبحري هبطت في إسرائيل.

وأوضح البيان، أن هذا "الأسطول" يعمل في إطار النشاط المشترك لبعثة المشتريات التابعة لوزارة الدفاع، ومديرية المشتريات بواسطة المسئول عن النقل الدولي، وشعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي، والشعبة التكنولوجية واللوجستية.

وأضاف البيان أنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، تم نقل أكثر من 10 آلاف طن من العتاد العسكري، بحرا وجوا، وشمل “سيارات محصنة، وقذائف، ودروعا واقية، ومعدات طبية، وذخيرة” وغيرها.

ولفت إلى أن هذه المعدات "تدعم الخطط الهجومية ومواصلة القتال؛ من أجل ضمان استمرارية عملياتية لتحقيق أهداف الجيش الإسرائيلي".