اتهام كييف بالمسئولية.. العثور على جثة سياسي أوكراني منشق بالقرب من موسكو

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، بالعثور على جثة سياسي أوكراني مؤيد للكرملين، بالقرب من موسكو، وفقًا لخدمات الطوارئ المحلية.

وقال مصدر أوكراني لوكالة "رويترز" إن إدارة أمن الدولة في أوكرانيا مسؤولة عن مقتل إيليا كيفا النائب السابق الذي طرد من البرلمان وانشق مؤيدا روسيا، بعد أسابيع من شن موسكو هجومها العسكري، العام الماضي.

وكانت قناة “REN” التلفزيونية أول من أبلغت عن وفاة السياسي الأوكراني، ولا تزال ظروف وأسباب مقتل إيليا كيفا مجهولة.

وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا؛ دعا إيليا كيفا، إلى توحيد روسيا وأوكرانيا، كما أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حديثه، قائلًا إن “الشعب الأوكراني يحتاج إلى التحرير”.

وفي مارس 2022، جرَّد البرلمان الأوكراني، ،كيفا من تفويضه البرلماني.

وفي نوفمبر 2023، حكمت محكمة أوكرانية على النائب السابق، غيابيا، بالسجن 14 عاما بتهمة الخيانة.