محافظ القليوبية يشيد بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفى مجاهد نصار التخصصي

زار اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ القليوبية ، اليوم ، مستشفى مجاهد نصار التخصصي بميت نما ، وتفقد المحافظ برفقة النائب مجاهد نصار ، ومدير المستشفى، وعدد من الأطباء الأقسام المختلفة بالمستشفى والعيادات، واستمع إلى شرح واف عن تجهيزات المستشفى والأقسام التي تم تشغيلها وخطة مؤسسة مجاهد نصار لدعم المنظومة الصحية بشبرا الخيمة.

واطلع محافظ القليوبية خلال زيارته على سير العمل بأقسام المستشفى ، حيث يقدم خدماته الطبية بأسعار مخفضة، مؤكداً أهمية التعاون والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة لصالح المريض.

وثمن محافظ القليوبية جهود مستشفى مجاهد نصار التخصصي غير الهادفة للربح للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفقاً لأعلى معايير الجودة الصحية.

وأكد أن مستشفى مجاهد نصار التخصصي يعد إضافة قوية للقطاع الصحي بشبرا الخيمة وقفزة طبية حقيقية في نوعية وجودة الخدمات الطبية والعلاجية من خلال التجهيزات الطبية الحديثة التي تواكب التطور الطبي في كافة التخصصات ، مشيداً بالمجهودات المبذولة من الفرق الطبية بالمستشفى لتقديم أفضل الخدمات الصحية بأسعار مخفضة .

جاءت زيارة اللواء عبد الحميد الهجان لمستشفى مجاهد نصار التخصصي، اليوم، على هامش افتتاحه معرض تخفيض السلع الغذائية الأساسية بمقر مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية ب.

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