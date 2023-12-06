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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جرام الذهب يسجل 3177 جنيها.. تعرف على أسعار عيار 21 الآن

صدى البلد

 


يقدّم موقع "صدى البلد"  لقرائه، خدمة التعرف على أسعار  الذهب اليوم، الأربعاء 6-12-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيچيبت جولد برايس توداي".


أسعار الذهب اليوم في مصر

سجّل سعر  الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,760 جنيهات للبيع و 2,780 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 3,154 جنيها للبيع و 3,177 جنيه للشراء.

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سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2,366 جنيهات للبيع و 2,383 جنيها للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,840 جنيها للبيع و 1,853 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 22,080 جنيها للبيع و 22,240 جنيها للشراء.

والأونصة حوالي 98,098 جنيها للبيع 98,809 جنيها للشراء.

وبلغ كيلو الذهب حوالي 3,154,286 جنيها للبيع، و 3,177,143 جنيها للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا

يعد  الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.
 

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