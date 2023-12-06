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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السعودية المصرية للتعمير توقع قرضا طويل الأجل من البنك الأهلي لمشروع جديد

صدى البلد

وقعت الشركة السعودية المصرية للتعمير، عقد قرض تمويل طويل الأجل من البنك الأهلي المصري بقيمة مليار جنيه، وذلك لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع "بلوفير" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يبلغ إجمالي استثماراته حوالي 5.2 مليارات جنيه.

 

من جانبه أعرب المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري

 واكد أن القرض يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة في قدرات الشركة والتي تمتلك سجلاً مشرفا من النجاحات في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري تمتد لأكثر من نصف قرن

 

وأضاف  أن التمويلات الموقعة بين الطرفين ستساعد على تنفيذ المخطط الاستراتيجي للشركة لتطوير مشروعاتها في إطار المخطط العام للعاصمة الإدارية

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