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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أوكراني يكشف سبب إلغاء زيلينسكي كلمته أمام الكونجرس

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

كشف وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف عن سبب إلغاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي كلمته أمام الكونجرس الأمريكي، مؤكدًا أن القضية تتعلق بالنزاع العسكري وأن الوضع قد تغير في هذا الشأن.

وقال الوزيرعميروف في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "هذا نزاع عسكري، والوضع يتغير. لكنني أعتقد أن الرئيس زيلينسكي ممتن وسيقوم باغتنام هذه الدعوة في المرات القادمة".

 

وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، أعلن في وقت سابق، أن زيلينسكي ألغى خطابه المقرر عبر تقنية الفيديو لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي "في اللحظة الأخيرة".

وقال شومر للصحفيين: "بالمناسبة، لن يتمكّن زيلينسكي من حضور مؤتمرنا الصحفي (إحاطة صحفية مغلقة)، لقد حدث شيء ما في اللحظة الأخيرة".

وكان من المتوقع أن يتم ذلك قبل التصويت على تخصيص أموال جديدة كمساعدات لكييف.

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