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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئول فلسطيني : الناجي من الصواريخ الإسرائيلية لن تتركه الأوبئة

غزة
غزة

قال الدكتور أحمد المجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن لدينا الآن مليون و800 ألف نازح في المحافظات الجنوبية، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، وزاد عدد سكان رفح الأيام الماضية لنحو 450 ألف نسمة.


وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع في غزة حاليا مأساوي، مع انهيار الخدمات الصحية والقطاع الصحي، فإن  من نجا من الصواريخ الإسرائيلية لن ينجو من الأوبئة.

ولفت إلى تراجع الأمن الغذائي وعدم القدرة على الوفاء بالحد الأدني من احتياجات النازحين، وخصوصا الذين خارج المراكز الإيوائية ولم يجدوا مكانا فيها، أو أقارب يستضيفونهم، ومع قدوم فصل الشتاء يواجهون طقسا صعبا.

 

نقل المصابين والجرحى

وأوضح أن فصل قوات الاحتلال شمال القطاع عن جنوبه جعل من الصعب توصيل المساعدات أو نقل المصابين والجرحى.

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