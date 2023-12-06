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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد مركز السيطرة الموحد استعدادا للانتخابات الرئاسية

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد مركز السيطرة الموحد استعدادا للانتخابات

أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، أهمية المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر التسهيلات خلال أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، والتنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الأربعاء، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام؛ لمتابعة تفعيل المركز في متابعة التجهيزات الجاري تنفيذها؛ استعداداً لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية 2024؛ لبحث إجراءات تفعيل المركز في متابعة إجراء الانتخابات، والتي من المقرر انطلاقها 10 ديسمبر الجاري، يرافقة نائب المحافظ بلال حبش والسكرتير العام حازم عزت، ومدير الأزمات علاء عيد، ومدير المكتب الفني شيرين حسين، وعدد من المختصين.

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها، مؤكداً على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب الإدارية والتنظيمية لتسهيل أعمال الاقتراع والتصويت .

كما ناقش المحافظ، تقرير جهود المركز في ملفات الأزمات وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، مشددا على أهمية استمرار الجهود لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، على مستوى المراكز والمدن، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية .

ولفت المحافظ إلى تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن باستمرار التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية والمتابعة اللحظية لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد، ومنع أي تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون .

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