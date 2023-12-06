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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: عملان يبعدان عنك الشيطان فورا

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن للشيطان أبواب يدخل منها للإنسان، لافتا إلى أن هذه الأبواب تتمثل فيما يفعله العبد من أعمال وسيئات، وعلى رأسها الكبر والعصبية، والرياء والفضول والشهرة.  

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "عشان الإنسان يغلق أبواب الشيطان عليه ان يتمسك بتقوى الله، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ)".
 

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وأوضح: "لو انت انسان تقي وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم،  سيبعد عنك فورا، لكن لو انت عندك كبر وعصبية وتفعل الموبيقات من شرب الخمر وغيرها مهما تستعيذ لن يبعد عنك الشيطان".

 

الشيخ خالد الجندي الشيطان

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