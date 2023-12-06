الصين تدشن أول مفاعل نووي من الجيل الرابع في العالم

قالت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست”، اليوم الأربعاء، إن الصين أعلنت عن تشغيل محطة شيداوان النووية، وهو أول مفاعل نووي من الجيل الرابع في العالم.

ووفقا لما أعلنته الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية “CNNC”، فإن المفاعل المبرد بالغاز عالي الحرارة “HTGR” دخل الخدمة بعد اختبار تشغيل مستمر لمدة أسبوع (168 ساعة).

وصممت المفاعلات النووية من الجيل الرابع لتكون خلفاء للمفاعلات النووية الموجودة، والتي غالبا ما تكون مبردة بالماء، والتي تعمل في جميع أنحاء العالم.

ويعد المفاعل شيداوان في مقاطعة شاندونج الشرقية في الصين هو جزء من الجهود العالمية لتحقيق عمليات نووية أكثر أمانا واستدامة وكفاءة. وبدلا من استخدام الماء لتبريد النظام، سيتم تبريد المفاعل عالي الحرارة باستخدام غاز الهيليوم، مما يوفر طريقة واعدة لتطوير المزيد من المحطات النووية الداخلية، حيث لن تحتاج إلى أن تكون موجودة بجوار مصدر للماء.

ويمكن للمفاعلات عالية الحرارة أن تنتج الحرارة والطاقة والهيدروجين، وستساعد الصين والعالم على “أن تصبح محايدة للكربون”، وفقا لما قاله تشانج زويي، عميد معهد تسينغهوا للتكنولوجيا النووية والطاقة الجديدة والمصمم الرئيسي لمشروع مفاعل شيدوان.