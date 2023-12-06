لم يذكر وقف الحرب في غزة.. بيان عاجل لمجموعة السبع

قالت وكالة “رويترز” للأنباء، إن مجموعة السبع، أعلنت ترحيبها بما تم بشأن الهدنة الأخيرة في غزة، مضيفة: “لكننا نأسف لرفض حماس إطلاق سراح جميع المحتجزات ولاستئناف العمليات العسكرية”.

وأكدت مجموعة السبع، اليوم الأربعاء، أنه ثمة حاجة للإسراع بالتصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وتقليل الضحايا المدنيين لأدنى حد.

وأضافت، في بيان: “ نستنكر زيادة عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين”.

وواصلت في بيانها: نطالب جميع الأطراف بعدم تهديد ممارسة جميع السفن لحقوقها القانونية في الملاحة أو التدخل فيها.

وأشارت مجموعة السبع إلى أنه لا بد للأطراف الإقليمية من وقف الأنشطة المزعزعة للاستقرار ونطالب إيران بالإحجام عن تقديم الدعم لحماس وحزب الله والحوثيين.

وقالت أيضا، “ندعم مزيدا من الهدنات الإنسانية بين حماس وإسرائيل”.