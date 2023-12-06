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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة الأهلي .. القوائم الرسمية لأندية كأس العالم للأندية السعودية 2023

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قوائم الأندية السبعة المشاركة في كأس العالم للأندية السعودية 2023، والتى ستنطلق رسميًا في 12 ديسمبر الجاري، فيما تُقام المباراة النهائية بعد ذلك بعشرة أيام.

القوائم الرسمية المستدعاة إلى السعودية 2023

 

 


وأكثر مسألة لفتًا للأنظار هي استدعاء كيفين دي بروين إلى قائمة مانشستر سيتي، وهو الذي لم يشارك في أي مباراة منذ افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز في أغسطس الماضي، صانع الألعاب البلجيكي كان يستهدف العودة في السعودية 2023 بعد خضوعه للعملية الجراحية في أربطة الساق، إلا أنه صرح مؤخرًا بأنه يأمل بالعودة في انطلاقة عام 2024.

بينما رودري، وبرناردو سيلفا، وجوليان ألفاريز، وإيرلينغ هالاند، والذين يتواجدون في قائمة The Best FIFA لأفضل لاعب في العالم 2023، أيضًا سيمثلون بطل دوري أبطال أوروبا UEFA في كأس العالم للأندية.

كما يوجد أخبار إيجابية لصالح فلومينينسي الظهير الأيمن الأساسي سامويل تشافييه، الذي اضطر للخروج متأثرًا بالدموع في مباراة مع ساو باولو قبل أسبوعين، تعافى من إصابة في الركبة وضمن مكانًا في التشكيلة، ويملك المدرب فرناندو دينيز، الذي يشغل أيضًا منصب مدرب المنتخب البرازيلي، لاعبين مهمين مثل أسطورة ريال مدريد مارسيلو، ولاعب منتخب البرازيل أندريه البالغ من العمر 22 عامًا، وجناح كولومبيا جون أرياس، ناهيك عن أن هداف الفريق جيرمان كانو سيكون تحت تصرفه أيضًا.

وبدوره يشارك نادي الاتحاد السعودي بأقوى تشكيلة على الإطلاق في كأس العالم للأندية من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية، المدرب مارسيلو جاياردو سيملك لاعبين بارزين مثل لويز فيليبي، ونغولو كانتي، وفابينيو، وجوتا، وكريم بنزيما.

أما الأهلي الحامل للطموحات العربية أيضًا، فيحوي ضمن صفوفه على مجموعة من النجوم الذين تألقوا عالميًا، مثل محمد الشناوي، وحسين الشحات، وكهربا، وأفشة، كما سيعزز المحترفين أنتونتي موديست، وبيرسي تاو من آمال الفريق أيضًا.


أما لوكاس روميرو وأنخيل مينا فقد تعافيا من الإصابات للانضمام إلى قائمة كلوب ليون، في حين نجح أتسوكي إيتو في سباقه مع الزمن ليكون جاهزًا للانضمام إلى أوراوا ريد دياموندز، ومع ذلك سيكون بطل آسيا بدون خدمات هيروكي ساكاي لكن بالنسبة لفريق أوكلاند سيتي، فليس لديهم أي قلق بشأن الإصابات.

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