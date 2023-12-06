جامعة حلوان تفتتح مقرًا لمبادرة حياة كريمة .. وقنديل : نحرص على دعم الطلاب مجتمعيًا لتحقيق التنمية المستدامة

جامعة حلوان :

نحرص على دعم مشاركة الطلاب بالمبادرات المجتمعية

خطة في استثمار طاقات الشباب نحو تحقيق التنمية المستدامة

تفتتح مقر لمبادرة حياة كريمة داخل الجامعة

تحرص جامعة حلوان على المشاركة بالمبادرات المجتمعية وتطوير المجتمع المحيط بها ومن أهم هذه المبادرات "مبادرة حياة كريمة، ومبادرة محو الامية ، كل يوم جديد، تنمية المناطق المحيطة ".

وتهدف الجامعة من خلال هذه المشاركة لاستثمار الطاقات الفكرية والعلمية لدى أساتذة الجامعة وطلابها، ونشر لثقافة العمل التطوعي، ومد جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع تحقيقا لمتطلبات التنمية المستدامة.

وأشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بدور الجامعة في تعزيز التضامن ودعم المبادرات الاجتماعية، وأشار إلى أهمية تمكين الأسر المنتجة والشباب الطلاب في بناء مستقبل أفضل لمصر، وحث على ضرورة دعم مبادرات الشباب والمبدعين و اهميتها في دعم الطلاب الغير قادرين .

وتابع قنديل ان المشاركة بالمبادرات المجتمعية لها دور هام في تغيير وتطوير المجتمعات، وفي مواجهة المشكلات المجتمعية.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن هذه المبادرات تسعى إلى نشر ثقافة العمل التطوعى، وصقل انتماء الشباب لمجتمعاتهم تماشيًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أساس تقدم الأمم ونهضتها، واكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر.

وتابع الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان أن الجامعة شاركت بقوة في أنشطة المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن حيث نظمت الجامعة العديد من القوافل التنموية المتكاملة والتى شملت جميع تخصصات كليات الجامعة، كما ساهمت الجامعة فى مبادرة محو أمية .

وافتتح الدكتور السيد قنديل منفذ مؤسسة حياة كريمة داخل جامعة حلوان وذلك بهدف التعريف بالبرامج والتدريبات التي تقدمها المؤسسة في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية بما يحقق التنمية المستدامة.

و أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن مبادرة حياة كريمة تعد من أهم المبادرات الرئاسية التي أطلقتها الحكومة المصرية في عام 2019، متوجها بالشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصرح رئيس جامعة حلوان قائلا: "إنه شرف لجامعة حلوان استضافة منفذ من منافذ مبادرة مهمة انسانية كمبادرة حياة كريمة تهدف لتطوير القرى الأكثر احتياجا".

وشدد الدكتور قنديل على أهمية مشاركة الجميع في نجاح مثل هذه المبادرات الإنسانية والاجتماعية، خاصة من قبل طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، كونهم خط الدفاع الأول في نشر الوعي وتقديم المساعدة داخل مجتمعاتهم.

وأعلن عن رغبة الجامعة في إطلاق مشروع مشترك مع "حياة كريمة" يهدف لوضع لوحة داخل كل منزل بتلك القرى، ونأمل أن يكون فى كل قرية متحف لتجسيد صور الشخصيات والرموز الوطنية المصرية إسهامًا في نشر الوعي بتاريخ وأبطال مصر .

وقال الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يسعدنا اننا نكمل مشوارنا فى المبادرة الرئاسية لحياة كريمة من أجل توفير حياة كريمة للمواطن، مؤكدا ان جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل لا تدخر جهدا فى تنفيذ المبادرات الرئاسية وكان *لزاماً* علينا فى توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة وأن افتتاح Booth حياة كريمة تأكيد على دور الجامعة فى خدمة المجتمع.

وخلال كلمة الدكتورة سماح سالم مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ، أوضحت أن مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية حريص على المضي قدما في المشاركة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري وذلك من خلال تنظيم العديد من القوافل المجتمعية المتنوعة والندوات التثقيفية التي تستهدف خدمة أهالي قرى المبادرة، ودمج طلاب الجامعة في الخدمات المجتمعية لرفع روح الولاء والانتماء لديهم من خلال مشروعات التخرج الخاصة بتطوير وتجميل مداخل القرى.

ومن جانبها قالت الدكتورة مروة فخري، انها تشعر بفخر من النهضة التي تشهدها جامعة حلوان واكدت انها من ابناء الجامعة، وقد افادت إن مبادرة حياة كريمة بدأت بحلم لمجموعة من الشباب لديهم طموح وفكر وتحقق حلمهم بانطلاق المبادرة فى كل القرى والنجوع فى مصر وذلك بفضل دعم القيادة السياسية لهم وبأفكارهم، مؤكدة أن المبادرة تضم جميع مناحي الحياة، فهي توفر جميع الخدمات للقرى والريف بهدف توفير حياة كريمة لكل المصريين، من خلال أنشطة رفع الكفاءة ومحو الأمية وتعليم الحرف والصناعات الصغيرة، مؤكدة على أن تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد يعتبر مسؤولية مشتركة بين مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة.

ووجه الدكتور خالد جمال، مسؤول قطاع المتطوعين والفعاليات الميدانية بحياة كريمة، الشكر لكل متطوع شارك في فعاليات حياة كريمة على مدار السنوات الماضية في كافة محافظات الجمهورية، ودعا طلاب الجامعة على التطوع فى هذه المبادرة الإنسانية، حيث كان هذا المشروع حلما شبابيا في البداية، وتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى وأصبحت حياة كريمة متواجدة في كل مكان في مصر، وذلك بهدف تقديم الخدمات لملايين المصريين.