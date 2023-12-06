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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا بالبحيرة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

نظم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، مؤتمرا جماهيريًا حاشدا قرية البلاكوس التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، وذلك في إطار خطواته لدعم مرشحه الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية .

وذلك وسط حضور غفير من ابناء القري والنجوع والعمد والمشايخ بمركز كوم حمادة، وبإشراف وحضور أحمد محمد حمودة عضو الهيئة العليا وأمين عام حزب المصريين الأحرار بالبحيرة، وياسر خاطر عضو الهيئة العليا أمين مركز بدر، عبده الفرلي أمين بكفر الدوار، وهيئة مكتب المحافظة، ومنهم الدكتور علاء الدين رشدي أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة ، سعيد عبداللا مسئول الإعلام بالمحافظة، عمر الخولي أمين الشباب ، مينا مجدى وياسر الزمراني،جلال رشوان.

 

شارك بالحضور الدكتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة دمنهور، والنائب البرلمانى اللواء سليمان خليل، صابرين حجازي أمين سر التدريب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور محمد غنيم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما حضر المؤتمر الدكتور محمد رفعت الإمام مستشار الأمن القومي في مجال الأقليات والمذاهب المعاصره عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، و القس لوكاس ابراهيم ممثل كنيسة كوم حمادة، والشيخ محمد موسى حسن شيخ معهد كوم حماده الأزهري، وممثلا عن الأزهر الشريف ، ونقيب الفلاحين صبري الشافعي.

 

وقال أحمد حمودة أمين حزب المصريين الأحرار بالبحيرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأجدر على قيادة البلاد خلال الفترة المقبلة فى ظل الظروف والتحديات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلي دور مصر الرائد لمساندة الأشقاء في الأزمة الفلسطينية ولولا صمود الدولة المصرية لبات الحال غير الحال.

 

وأضاف، أن قوة الدولة المصرية وقيادتها السياسية وحكمة الرئيس السيسي في إدارة الموقف والحفاظ علي الأمن القومي المصري ورفضه القاطع تهجير الاشقاء في غزة والحفاظ علي حقوق الفلسطينيين كان محل تقدير وإشادة الجميع.

 

ووصف الانتخابات الرئاسية بأنها العيد الذى يتعين رد الجميل خلالها بالنزول والاقتراع واختيار الاجدر والاقدر بحماية وإدارة البلاد وهو الرئيس السيسي الذي كان سباقا في الاستجابة لرغبة الشعب وحافظ علي هوية الوطن ومقدراته من الضياع.

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