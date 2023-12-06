يدعم حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يوجه اتهامات حادة لـ جوتيريش

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، إن ولاية أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، للأمم المتحدة يشكل خطرا على السلام العالمي.

وأكد إيلي كوهين،أن طلب جوتيريش تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة يشكل دعما لحماس.

ومنذ قليل، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الوضع في غزة قد يهدد السلام والأمن الدوليين وعلى المجتمع الدولي مسؤولية استخدام نفوذه لإنهاء الأزمة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يشعر بقلق "بالغ" إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية.