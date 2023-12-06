عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يدعم حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يوجه اتهامات حادة لـ جوتيريش

صدى البلد

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، إن ولاية أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، للأمم المتحدة يشكل خطرا على السلام العالمي.

وأكد إيلي كوهين،أن طلب جوتيريش تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة يشكل دعما لحماس.

ومنذ قليل، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الوضع في غزة قد يهدد السلام والأمن الدوليين وعلى المجتمع الدولي مسؤولية استخدام نفوذه لإنهاء الأزمة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يشعر بقلق "بالغ" إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة الضفة الغربية المتحدث باسم الأمم المتحدة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

ده سبوع ولا حنة.. هجوم لاذع على حمو بيكا لـ سبب مثير

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

في زيارته للمملكة .. خطأ فادح لـ بوتين| وولي العهد السعودي يتدخّل

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

الأوراق اللازمة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

ترشيحاتنا

ليصبح طويل القامة.. رجل يخضع لأكثر عملية جراحية إيلامًا في العالم|ما القصة؟

ما ذنب مالك؟.. خناقة السلايف تنتهي بكارثة في العياط (صور)

سورة قبل النوم قصيرة و10 أدعية تملأ صباحك بالأرزاق والخيرات

لوح حجري ملعون إلهيًا بحجم طابع بريد يكشف اسمًا عبريًا عن الله

بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

يدعم حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يوجه اتهامات حادة لـ جوتيريش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لابسة 3 كيلو ذهب.. شاهد زوجة حمو بيكا بملابس مثيرة للجدل تشعل السوشيال ميديا

الزعيم والشهداء والنائب العام الاسبق| تفاصيل اطلاق اسم عادل إمام على كوبري شهير بالقاهرة.. القصة الكاملة

طائرات وغواصات وصواريخ في الجناح الهندي بمعرض إيديكس 2023.. صور

إيطاليا تستعرض قوتها البحرية والجوية في معرض إيديكس 2023.. صور

فيديو

فتوح رايح فين.. عضو في اتحاد الكرة يتدخل لحل الأزمة |فيديوجراف

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

كروان مشاكل يكشف سر علاقته بـ إنجي حمادة |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ