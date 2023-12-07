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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو لمعالجة الخلل بين بروكسل وبكين

صدى البلد

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إنها تدعو لمعالجة الخلل في "التوازنات والخلافات" بين بروكسل وبكين.

وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، يوم الاثنين، أن قمة الصين والاتحاد الأوروبي ستعقد في السابع من ديسمبر الجاري في العاصمة بكين.

وستكون هذه أول قمة شخصية بين الصين وقادة الاتحاد الأوروبي منذ عام 2019.

ومن المقرر أن يلتقي ممثلو الاتحاد الأوروبي؛ وهم رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية،أورسولا فون دير لاين، ومسؤول السياسة الخارجية بالكتلة، جوزيب بوريل، الرئيس الصيني، شي جين بينج.

ومن المتوقع أن تستمر القمة لمدة يومين حيث يذكر الاتحاد الأوروبي أنهم يريدون مناقشة "حالة العلاقات بين الاتحادالأوروبي والصين والقضايا الدولية، بما في ذلك الحرب الروسية ضد أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط".

الاتحاد الأوروبي الحرب الروسية الخارجية الصينية الرئيس الصيني شي جين بينج الصين والاتحاد الأوروبي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية المتحدث باسم المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل تشارلز ميشيل أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مسؤول السياسة الخارجية ممثلي الاتحاد الأوروبى وزارة الخارجية الصينية

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