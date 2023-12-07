جيش الاحتلال يكثف غاراته الجوية على حيي اليرموك والدرج

قالت وسائل إعلام عربية اليوم، الخميس، إن جيش الاحتلال كثف غاراته الجوية على حيي اليرموك والدرج في مدينة غزة.

وأعلنت الصحة في غزة إحصاءها 7 آلاف مصاب جراحهم خطرة ويحتاجون تدخلا جراحيا عاجلا.

وحذّر المدير العام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الأربعاء، من أن النظام الصحي في غزة بات "على شفا الانهيار التام".

وقال جبريسوس عبر منصة "إكس" إنه يدعم رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمجلس الأمن، والتي دعا فيها المجلس للتعامل مع الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية باعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وأضاف: “نريدالسلام من أجل صحة الناس هناك”.