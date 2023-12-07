رئيس المجلس الأوروبي يطالب بعلاقة مستقرة مع الصين

قال رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يريد "علاقة مستقرة مع الصين ويستفيد منها كلا الطرفين".

ومنذ قليل، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إنها تدعو لمعالجة الخلل في "التوازنات والخلافات" بين بروكسل وبكين.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، يوم الاثنين، أن قمة الصين والاتحاد الأوروبي ستعقد في السابع منديسمبر الجاري في العاصمة بكين.

وستكون هذه أول قمة شخصية بين الصين وقادة الاتحاد الأوروبي منذ عام 2019.

ومن المقرر أن يلتقي ممثلو الاتحاد الأوروبي؛ وهم رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضيةالأوروبية،أورسولا فون دير لاين، ومسؤول السياسة الخارجية بالكتلة، جوزيب بوريل، الرئيس الصيني، شي جين بينج.

ومن المتوقع أن تستمر القمة لمدة يومين حيث يذكر الاتحاد الأوروبي أنهم يريدون مناقشة "حالة العلاقات بينالاتحادالأوروبي والصين والقضايا الدولية، بما في ذلك الحرب الروسية ضد أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط".