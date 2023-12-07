لمواجهة النفوذ الصيني.. أستراليا توقع معاهدة أمنية مع بابوا غينيا

وقعت أستراليا وبابوا غينيا الجديدة اتفاقية أمنية هامة تنص على نشر عناصر من الشرطة الأسترالية في الدولة الواقعة في المحيط الهادئ.

وأعرب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن أهمية وتاريخية هذا الاتفاق الذي يجمع بين بلدين لهما علاقات قوية بالفعل ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره من بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي في كانبيرا اليوم الخميس.

وقال ألبانيزي إن هذا الاتفاق سيمكن أستراليا من تقديم المساعدة لبابوا غينيا الجديدة في تعزيز أمنها الداخلي وسيسهم في تعزيز التعاون الأمني بين البلدين والحفاظ على استقرار المنطقة.

ويؤسس الاتفاق الجديد لدور أستراليا في مجالات الشرطة والقضاء والدفاع في بابوا غينيا الجديدة. وأعلنت أستراليا عن تقديم 200 مليون دولار أسترالي (130 مليون دولار أمريكي) لدعم هذه المبادرات ، التي تشمل إنشاء مركز لتدريب عناصر الشرطة.

وبالرغم من أن الاتفاق لا يمنع بابوا غينيا الجديدة من إبرام اتفاقيات مع دول أخرى ، فقد اتفق البلدان على أن يتشاورا مع بعضهما البعض فيما يتعلق بالتهديدات الأمنية.

وقال مارابي إن القضاء والخدمة العامة والحدود في بابوا غينيا الجديدة تم إنشاؤها من قبل أستراليا قبل أن تصبح البلاد دولة مستقلة منذ 48 عامًا.

وأضاف: "لقد قدمتم دائمًا الدعم لنا. ما يحدث شمال حدودكم له تأثير وفائدة وعواقب عميقة على منطقتنا". وأخبر الصحفيين أن الاتفاق مع أستراليا أظهر أنهما "أمة أخ وأخت" ، لكنه أضاف أن بلاده لن تختار جانبًا لأنها تتبنى سياسة خارجية "أصدقاء للجميع".

ويأتي الاتفاق بعد اتفاق أمني أمريكي مع بابوا غينيا الجديدة تم توقيعه في مايو وشمل تحديثات للقواعد العسكرية المحلية.

وفي عام 2022 ، صدمت الصين وجزر سليمان الولايات المتحدة وحلفائها بالإعلان عن اتفاق أمني ثنائي ، تم تأكيده فيبكين في يوليو. أثار الاتفاق بين هونيارا وبكين مخاوف من احتمال وجود قاعدة عسكرية صينية في المحيط الهادئ الغربي ودفع باتجاه دبلوماسي من قبل أستراليا في المحيط الهادئ.

وعندما سئل عن الصين في المؤتمر الصحفي في كانبيرا ، قال مارابي إن علاقات بابوا غينيا الجديدة مع الولايات المتحدة وأستراليا لا تأتي على "حساب علاقاتنا في أماكن أخرى".