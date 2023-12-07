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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين عن إطلاق اسم عادل إمام على كوبري: رمز فني وطني كبير

صدى البلد

علقت الفنانة الهام شاهين على إطلاق اسم الزعيم عادل إمام على أحد كباري شارع صلاح سالم تقديرا لمشواره الفني وعطائه على مدار أكثر من 50 عاما.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها بتطبيق إنستجرام:"مبروووووووووووك علينا إطلاق إسم النجم الكبير و الصديق الغالي عادل إمام على كوبرى جديد لتخليد إسمه .. عادل إمام رمز وطنی و فنی كبير . تربع على عرش النجوميه سنين طويله في كل مراحل عمره .. و أسعدنا بفنه في المسرح و السينما و التليفزيون تكريمه اليوم هو تكريم لكل أهل الفن . . شكرا للدوله المصريه .. تحيا مصر".

وافق المجلس التنفيذى بمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على إطلاق اسم الفنان عادل إمام على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، وذلك ضمن اطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التى تنفذها الدولة تقديرا لما قدموه فى سبيل الوطن. 

ولقب عادل محمد إمام محمد، بالزعيم، وهو من مواليد 17 مايو 1940، و يُعَد أحد أشهر الممثلين وأكثرهم شعبية في مصر والوطن العربي، واشتُهِر بأداء الأدوار الكوميدية التي مُزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية.. في بداية صعوده، لعب دور البطولة في أعمال أكثر جدية ودمج الكوميديا مع الرومانسية، مثل مراتي مدير عام (1966) وكرامة زوجتي (1967) وعفريت مراتي(1968).

 وبدأ " إمام" حياته الفنية في بداية الستينات، وقدَّم حتى الآن 126 فيلماً و16 مسلسلاً و11 مسرحية ومسلسلا إذاعيا مع المطرب عبد الحليم حافظ بعنوان أرجوك لا تفهمني بسرعة (1973).

 

الزعيم عادل امام الفنانة إلهام شاهين الفنان عادل إمام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خالد عبد العال محافظ القاهرة شارع صلاح سالم

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