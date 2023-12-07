كاتب صحفي: الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية واضح وصريح

قال الكاتب الصحفي محمد أمين، إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية واضح وصريح منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ظل مساندة الموقف الغربي لإسرائيل.

وأضاف الكاتب الصحفي محمد أمين، خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية داعمة ومساندة للأشقاء الفلسطينيين.

وتابع الكاتب الصحفي محمد أمين، أن هناك بعض القوى الدولية ما زال لها دور كبير فيما تقوم به إسرائيل حاليا تجاه قطاع غزة، مشددا على أن الدور المصري قوي في القضية ويطالب بوقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.