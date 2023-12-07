شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منزلا بـ حي الصبرة بمدينة غزة

أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس، بسقوط شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منزل في حي الصبرة بمدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام عربية اليوم، الخميس، إن جيش الاحتلال كثف غاراته الجوية على حيي اليرموك والدرج في مدينةغزة.

وأعلنت الصحة في غزة إحصاءها 7 آلاف مصاب جراحهم خطرة ويحتاجون تدخلا جراحيا عاجلا.

وحذّر المدير العام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الأربعاء، من أن النظام الصحي في غزة بات"على شفا الانهيار التام".

وقال جبريسوس عبر منصة "إكس" إنه يدعم رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمجلس الأمن، والتيدعا فيها المجلس للتعامل مع الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية باعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وأضاف: “نريدالسلام من أجل صحة الناس هناك”.