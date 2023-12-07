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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الحوثيين.. أمريكا تطالب إسرائيل بأمر عاجل

صدى البلد

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين، إن واشنطن طلبت من إسرائيل ترك الجيش الأمريكي يرد على الحوثيين بدلا من المخاطرة بتوسيع الصراع.

أعلن مسؤول دفاعي أمريكي، اليوم الأربعاء، عن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من منطقة باليمن يسيطر عليها الحوثيون.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال المسؤول إن البحرية الأمريكية أسقطت طائرة بدون طيار انطلقت من منطقة في اليمن تسيطر عليها مليشيا الحوثي صباح اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن موجات الهجمات التي يشنها الحوثيون في المنطقة قد لا تستهدف السفن الحربية الأمريكية بنهاية المطاف.

وحسب "رويترز"، أضافت الدفاع الأمريكية: "إذا قررنا التحرك ضد الحوثيين فسيكون ذلك في الوقت والمكان الذي نختاره".

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