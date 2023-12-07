برلماني : التصويت للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية مهمة وطنية

أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب أن الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أيام 10 و 11 و 12 الاسبوع المقبل تعتبر واحدة من اهم واخطر الاستحقاقات الانتخابية فى تاريخ مصر خاصة أنها تأتي في توقيت صعب وسط ظروف دولية وإقليمية بالغة التعقيد ووسط مؤامرات ومخططات تحاك بالدولة المصرية معرباً عن ثقته التامة فى أن مشاركة المصريين ستكون كبيرة فى هذه الانتخابات ليرسل الشعب المصرى العظيم برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بأنه اختار طريق الاستقرار والامن لمصر بتأييده ودعمه للرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذه الانتخابات خاصة أن هذا الأمر يعد بمثابة مهمة وطنية أمام كل المصريين.



وقال " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم : إن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية سيرسمون مستقبلاً جديداً لمصر باختيار وانتخاب الرئيس السيسى لإدارة شئون البلاد بحكمة ووعي خلال الفترة القادمة مشيراً إلى أن المشاركة في الانتخابات بكثافة رسالة تحدي من المصريين لأعداء الداخل والخارج بأن الشعب يقف خلف الرئيس السيسي والدولة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.



وأكد النائب السيد شمس الدين أن المصريين على وعى وإدراك كاملين بالتحديات والمخاطر التي تواجه مصر ودائماً يقفون صفاً واحدة خلف القيادة السياسية الحكيمة وذلك من اجل استمرار مسيرة التنمية والاستقرار والأمن في مصر مشيراً إلى أن وحدة وتماسك المصريين هو سر بقاء الدولة المصرية وقدرتها على افساد وافشال جميع المؤامرات التى تحاك ضدها داخلياً وخارجياً