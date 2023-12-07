بني سويف تستقبل 58 سائحاً من عدة جنسيات مختلفة لزيارة المعالم الأثرية

قالت مدير عام السياحة بمحافظة بنى سويف رانيا عزت، إن المحافظة استقبلت اليوم؛ 58 سائحا من عدة جنسيات لزيارة المعالم الأثرية بالمحافظة.



وأضافت مدير عام السياحة - في تصريح اليوم - أن المحافظة استقبلت الباخرة السياحية "رويال فيجن" "فندق عائم"، خلال رحلتها ومرورها قادمة من أسوان متجهة إلى القاهرة، وعلى متنها فوج قوامه 58 سائحا، مشيرة إلى أنه من المقرر تنظيم برنامج سياحي يتضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي، وتنظيم جولة حرة بالممشي السياحي لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.



ومن جانبهم.. أعرب الفوج عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال فصل الشتاء ببني سويف، معربين عن تقديرهم للقائمين على استقبالهم، وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان.

