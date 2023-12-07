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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتهاء عقوبة أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي.. فى هذا الموعد

صدى البلد

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن موعد انتهاء عقوبة ثلاثي الزمالك أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي.

وكتب حسن عبر حسابه على موقع التواصل فيسبوك: “انتهاء عقوبة أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي يوم الجمعة المقبل بشكل رسمي”.

يذكر أن نادي الزمالك تلقي خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعديل موعد مباراة ساجرادا الأنجولي فيالجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام يوم السبت الموافق التاسع من ديسمبر،في تمام الساعة السادسة على ملعب السلام، بدلاً من إقامتها يوم الأحد 10 ديسمبر الجاري.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد فتوح بطولة كأس الكونفدرالية الكونفدرالية الإفريقية ساجرادا الأنجولي نادي الزمالك ومصطفى الزناري

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