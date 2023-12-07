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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على المدير الفني الجديد لمنتخب قطر خلفاً لكيروش

صدى البلد

كشف مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، عن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب قطر، عبر فيسبوك.

وكتب: “قطر تعين الإسباني ماركيز لوبيز مدربا جديدا خلفا لكيروش”. 

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، الأربعاء، عن قرار بإقالة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش من تدريب منتخب قطر الأول، وذلك قبل شهر من انطلاق بطولة كأس آسيا 2023.

وجاء في البيان أن الاتحاد القطري يقدم الشكر للمدرب البرتغالي على تلك الفترة التي قاد فيها المنتخب القطري

كما أنه تقرر انتهاء فترة توليه قيادة المنتخب.

وتقام بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، وتنطلق يوم 12 يناير المقبل، ولم يتم إعلان سبب قرار الاتحاد القطري المفاجئ بإقالة كارلوس كيروش، لكن التقارير أفادت بأن الاتحاد استقر على خليفته.

 

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