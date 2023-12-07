سفارة بكين بالقاهرة: الرئيس الصيني يتابع عن كثب تطورات غزة

قال القائم بأعمال سفارة الصين، تشانج تاو، اليوم الخميس، إن الصين تقف بثبات إلي جانب العدالة والإنصاف وحمايةالمدنيين، ومواصلة إيصال المساعدات الإنسانية لإغاثة الفلسطينيين وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وأكد تشانج تاو، خلال صالون إعلامي مع الصحفيين المصريين، أن الرئيس الصيني يتابع بشخصه تطورات القضيةالفلسطينية، وبذل العديد من الجهود للتوصل إلى حل لهذه القضية.

وأشار القائم بالأعمال إلى أهمية قمة بريكس الافتراضية التي عقدت لمناقشة التطورات في غزة، والتي كانت بمشاركةالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد.