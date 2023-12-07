مدبولي يشهد عرضا بالهولوجرام خلال تفقده أعمال المتحف المصري الكبير| صور

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأعمال الجارية بالمتحف المصري الكبير، ورافقه هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير.

ميدان المسلة المعلقة

كما تفقد مدبولي المبنى الرئيسي والخدمي، والمباني المحيطة، وهي مبنى الدخول ومبنى التذاكر، والمطعم، والأهرام، ومبنى متعدد الاستخدام، بالإضافة إلى ميدان المسلة المعلقة، والحدائق المحيطة، ومناطق انتظار السيارات القائمة والمستجدة.

واستمع لشرح حول الموقف التنفيذي للمشروع، والتي تتضمن قاعات العرض ومتحف مراكب الملك خوفو.

وشهد مدبولي عرضا بالهولوجرام لملوك الحضارة المصرية القديمة.





