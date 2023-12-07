سفارة الصين بمصر: نرفض العقاب الجماعي والتهجير القسري لأهالي غزة

قال القائم بأعمال سفارة الصين، تشانج تاو، اليوم الخميس، إنه يجب دفع وقف إطلاق النار على نحو شامل وعادل بشكل سريع.

وأكد تشانج تاو، خلال صالون إعلامي مع الصحفيين المصريين، أن الهدنة الإنسانية لا يجب أن تكون وقف مؤقت لإطلاق النار وبعد ذلك تتوسع العمليات العسكرية، بل يجب أن تكون علي نحو شامل ودائم.

وأشار القائم بالأعمال إلى أنه يجب على الأطراف المعنية بذل كل الجهود الممكنة لوقف القتال والحرب في غرة.

وأضاف، أنه يجب اتخاذ خطوات وإجراءات أكثر فاعلية لحماية المدنيين في غزة.

وأعرب تشانج تاو عن معارضة الصين لسقوط آلاف المدنيين في غزة، ورفضها للعقاب الجماعي لأهالي غزة والتهجيرالقسري لأهالي القطاع.