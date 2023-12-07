سفارة الصين بالقاهرة تبعث برسالة شكر للدولة المصرية والرئيس السيسي

قال تشانج تاو، القائم بأعمال السفارة الصينية، إن الصين تشكر مصر على جهودها لإخراج الصينيين العالقين في قطاع غزة.

وأكد تشانج تاو خلال صالون إعلامي، اليوم الخميس، أن مصر لها دورا كبيرا وبارزا لدفع تهدئة التوترات بين إسرائيل وفلسطين، بما تتمتع به من مكانة كبيرة في المنطقة.

وأضاف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بذل جهودا جبارة فيما يتعلق بهذه القضية.

وأوضح أن تلك الجهود المصرية تجسد الشعور الكبير للدولة المصرية بأهمية مسؤوليتها في حل الأزمة.

وتابع تشانج تاو، نقدر الجهود التي تبذلها مصر، ولدينا تواصل وتنسيق مع مصر بهدف إطلاق صوت مشترك يدفعلتحقيق السلام.