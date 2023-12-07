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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

دويتشه بنك يتوقع خفض المركزي الأوروبي الفائدة 150 نقطة في 2024

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

توقع بنك دويتشه بنك أن يخفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة بواقع 150 نقطة أساس في 2024 وهو ما يزيد 50 نقطة أساس عن توقعاته السابقة.

ويتوقع دويتشه بنك أن يخفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة بنسبة 0.5% في اجتماعي أبريل ويونيو 2024، ومن ثم بنسبة 0.25% في اجتماعي سبتمبر وديسمبر.

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كانت البيانات قد أظهرت تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4% في نوفمبر ، وكان بنك غولدمان ساكس، قد توقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة في وقت أبكر من المتوقع، مرجحا بدء الخفض في الربع الثاني من 2024، بعد بلوغ التضخم 2.4% في نوفمبر. أي أقل من نصف وتيرته المسجلة في أغسطس.

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وتتوافق توقعات "غولدمان ساكس" مع وجهة نظر المستثمرين ببدء تخفيض الفائدة في أبريل المقبل.

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