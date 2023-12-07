الفوضى تطغى.. منظمة أوكسفام: إسرائيل تنفذ حملة عقاب جماعي في قطاع غزة

قالت منظمة أوكسفام، اليوم الخميس، إن السياسيين فشلوا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وهو العمل الإنساني الوحيد الذي يشكل أهمية حقيقية.

وأكدت أوكسفام، أن الفوضى تطغى على النظام الإنساني الدولي وإسرائيل تنفذ حملة عقاب جماعي في قطاع غزة.

وأضافت، أن ما يسمى بالمناطق الآمنة التي أنشأتها إسرائيل داخل غزة غير محمية ولا موثوقة ولا يمكن الوصول إليها.

وقالت المنظمة أيضا، إن تدمير قطاع غزة يهدر أي فرصة لتحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وتابعت، نخشى من إجبار النظام الإنساني على الاختيار المستحيل بين مساعدة المدنيين والتواطؤ في ترحيلهم القسري.