عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 88 متهما لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 88 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.


وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بشن عدة حملات بمدينة بنها على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.


أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، ضبط عدد 86 قضية ضُبط خلالها 88 متهماً، وبحوزتهم (3، 735 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2.665 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية من المواد المخدرة "البودر - الهيدرو - الآيس" - 78 قرص مخدر - 16 فرد محلى - عدد من الطلقات - 12 قطعة سلاح أبيض.


وبمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على الجهات المختصة بالتحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

بالقليوبية مدير أمن القليوبية مدير المباحث الجنائية بالقليوبية المواد المخدرة مدير المباحث الجنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

قرار حكومي بشأن السكر يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

شاهد|رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بالدقيقة 67 في مواجهة شيفليد يونايتد

أزمة الدولار تنتهي.. مفاجأة من المركزي: الاحتياطي الأجنبي يكفي حتى هذا الموعد

تعاون بمليارات الدولارات.. تحركات مصرية سعودية لإنشاء مشروعات عملاقة

موضوعات متعلقة

500 مليون جنيه استثمارات أعمال التطوير في مستشفى بنها الجامعي

البنك الزراعي: كوبونات غذائية للأسر الفقيرة وأجهزة كهربائية لـ50 شابا بالقليوبية

المرشح الرئاسي حازم عمر يدعو المصريين للخروج والمشاركة في الانتخابات

وكيل رياضة القليوبية يناقش مع مديري الإدارات ومراكز الشباب الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

محافظ القليوبية يواصل جولاته الميدانية لمتابعة جاهزية اللجان ومقار الانتخابات الرئاسية

محافظ القليوبية يفتتح معرضا للسلع الغذائية بميت نما بحي غرب شبرا الخيمة

أمين مجلس الجامعات الأهلية يشيد بتجهيزات وإمكانات جامعة بنها

الاعدام شنقا للمتهم بقتل عاطل بسبب الخلافات المالية بالقليوبية

ترشيحاتنا

لـ الأهرامات والقلعة.. وزارة السياحة تنظم زيارات للوفود المشاركة في معرض EDEX 2023

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل يتعلق بدخول الأجانب وإقامتهم في مصر

مقتـ.ل 3 جنود إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع في غزة

محمد عبد المنعم يشارك في المران الأخير لـ الأهلي استعدادا لشباب بلوزداد

صفقة عمر كمال إلى الأهلي تهدد الثنائي الشاب في الفريق

مصالح واستثمارات مشتركة بين السعودية وروسيا.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور متميز للمنتجات العسكرية الصربية في معرض إيديكس 2023.. صور

دراسة تكشف لغز مومياوات غامضة برأس مدبب في مقابر بالصعيد

دبابات ومدرعات وصواريخ في الجناح الباكستاني بمعرض إيديكس 2023.. صور

أسرار محل عتيق في وسط البلد.. قصة عم صفوت الساعاتي بدرجة خبير|صور

فيديو

مضادة للقلق.. إسرائيل تكشف عن حبوب أعطتها حماس للأسرى المفرج عنهم «فيديوجراف»

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

مذيعة إسرائيلية تكتب"تحية لأهالي غزة"على قذائف الدبابات ثم تقصفها عليهم| فيديو

مقطع فيديو يحظى بملايين المشاهدات لبلوجر ستينية يثير الجدل ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ