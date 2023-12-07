حبس 88 متهما لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 88 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بشن عدة حملات بمدينة بنها على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.



أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، ضبط عدد 86 قضية ضُبط خلالها 88 متهماً، وبحوزتهم (3، 735 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2.665 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية من المواد المخدرة "البودر - الهيدرو - الآيس" - 78 قرص مخدر - 16 فرد محلى - عدد من الطلقات - 12 قطعة سلاح أبيض.



وبمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على الجهات المختصة بالتحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.