بـ 3 عبوات.. كتائب القسام تستهدف جنود الاحتلال

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، إن كتائب القسام استهدفوا قوة صهيونية راجلة من 15 جنديا بـ 3 عبوات وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق خان يونس.

و أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام"، اليوم الخميس، استهداف تحشدات قوات العدو المتوغلة في محوري شمال وشرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

كما استهدفت دبابتين صهيونيتين في محور شرق مدينة خانيونس بقذائف الياسين 105.

وقالت القسام في بيان: "قبل قليل تمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة راجلة من 6 جنود صهاينة وإيقاعهم بينقتيل وجريح والاستيلاء على "روبوت" كان بحوزتهم في محور شرق مدينة خان يونس".