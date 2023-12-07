الزمالك في ورطة.. تطور عاجل بشأن غرامة شيكابالا وموقف سبورتنج لشبونة

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن تفاصيل هامة بشأن نادي الزمالك، والغرامة الموقعة عليه، إذ أن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي تحفظ على تقسيط الغرامة الخاصة بمحمود عبد الرازق شيكابالا والتي تقدر بـ 1.5 مليون دولار.

تفاصيل مقترح تقسيط غرامة شيكابالا لسبورتنج لشبونة

وأضاف "صادق"، خلال تقديمه برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "تن"، أن الفترة الماضية شهدت مسؤولي سبورتنج لشبونة كانوا موافقين على التقسيط، ومن ثم وجدوا أنه لا يوجد التزام من جانب الفارس الأبيض في الفترة السابقة، وحاول المجلس الحالي التواصل مع المسؤولين داخل نادي سبورتنج لشبونة من أجل أن يتم تقسيط الغرامة.

وتابع، أن فينجادا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك واتحاد الكرة توسط من أجل التدخل، موضحا أن فينجادا أبلغ أحد المسؤولين أن نادي سبورتنج لشبونة متحفظ على تقسيط الغرامة، وهو ما يضع نادي الزمالك في ورطة، حيث إن نادي الزمالك كان يرغب في تقسيط 25% من المبلغ كل 3 أشهر.

واستكمل، أن حسين لبيب يجري محاولة جديدة مع المسؤولين مع سبورتنج لشبونة ويحاول التدخل بنفسه، لأن الهدف الأساسي لمجلس إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية هي رفع إيقاف القيد في شهر يناير المقبل.

وواصل، أن المبالغ المالية المتواجدة داخل صفوف نادي الزمالك والذي يحاول تجميعها ستكون موجهة في البداية لصرف مستحقات اللاعبين وتم صرفها بالفعل، حيث كان هناك 6 مليون جنيه مستحقات متأخرة تم صرفها على اللاعبين، والأموال القادمة سيتم توجهيها لرفع الإيقاف.