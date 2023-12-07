جامعة حلوان تطلق معارض للملابس والمشغولات لطلابها .. وقنديل : نعمل على تلبية احتياجاتهم

لخدمة الطلاب .. صيدلة حلوان تنظم معرض الملابس الجاهزة والمشغولات

جامعة حلوان تنظم المعرض الخيرى لطلاب الجامعة بالتعاون مع بنك الكساء المصري

رئيس جامعة حلوان : نعمل علي تلبية كافة احتياجات الطلاب حرصا علي راحتهم

تسعى الجامعات إلى دعم الطلاب غير القادرين ماديا وتقديم يد العون لهم فى إطار الدور المجتمعي التى تقوم به الجامعة فى تقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.



و كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان الجامعة تهدف و تعمل دائما علي تلبية احتياجات الطلاب وخدمة البيئة المحيطة بالإضافة إلى حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها وتقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة.

وتابع الدكتور حسام رفاعي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، ان الجامعة لا تألو جهدًا فى ذلك المسار الاجتماعى الهام بالنسبة للطلاب، مشيرا إلى أنها تضع نصب أعينها التيسير على الطلاب الراغبين فى الحصول على الدعم تطبيقاً لمنظومة متكاملة من التكافل الاجتماعى لدعم طلابها وتيسير سداد المصروفات الدراسية من خلال صندوق التكافل الاجتماعى، و تيسيرا لهم حرصا علي راحتهم .

ونظمت كلية الصيدلة معرض الملابس الجاهزة والمشغولات السنوي السادس، والذي يقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة وإشراف الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

و افتتح المعرض الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تضمن المعرض مجموعة من الملابس الجاهزة والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها للطلاب بأسعار مخفضة.

وأشار الدكتور سامح سرور إلى أن السوق الخيري يضم نوعيات مختلفة من الملابس الجاهزة الجديدة والشنط والأحذية والتي يتم تقديمها بأسعار رمزية وذلك للتيسير علي أبنائنا الطلاب وتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

ونظمت إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان المعرض الخيرى بالتعاون مع بنك الكساء المصري، في قاعة "ن" بالمبنى الإداري بالجامعة. وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويهدف المعرض إلى دعم وخدمة الطلاب بالجامعة، حيث قام بافتتاحه الأستاذ الدكتور حسام رفاعي، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وجاء هذا المعرض في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز روح الانتماء بين الطلاب، وتقديم منتجات بجودة عالية لهم باسعار رمزية .

كما ضم المعرض ملابس ذات جودة عالية، لتلبية احتياجات طلاب الجامعة بحسب وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

أشرف على تنظيم المعرض محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وهند أبو عزيزة مديرة إدارة التكافل الاجتماعي.